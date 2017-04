Kids United is dit jaar het goede doel van de 4 Mijl (update)

De Stichting Kids United is het goede doel van de 4 Mijl in Groningen 2017. Dat heeft racedirector Elske Dijkstra woensdag bekendgemaakt.

Kids United zet zich in om voetbaltrainingen en -activiteiten voor kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking mogelijk te maken. De spelers hoeven geen contributie te betalen, omdat geld geen belemmering mag zijn om te sporten.Met de opbrengst van de 4 Mijl van Groningen wil de stichting een eigen mini-stadion realiseren met onder andere een eigen hoofdveld met tribune, dugouts en scorebord. Dat stadion kost 80.000 euro.'Voor alle leden een gevoel van trots en een hele belevenis om in hun eigen stadion te trainen en wedstrijden te spelen', is de gedachte achter het idee.De 4 Mijl vindt dit jaar op 8 oktober plaats. De inschrijving hiervoor start op 19 april om 12 uur. Dit geldt voor alle deelnemers. Eerder was de inschrijving gesplitst, maar de organisatie heeft het systeem van inschrijving verbeterd waardoor iedereen tegelijk kan inschrijven.De avond voor de 4 Mijl is de 4 mijl 4 You. Wie daar aan mee wil doen, kan zich vanaf 13 juni aanmelden. Vorig jaar stond het aantal deelnemers op 1500, de organisatie hoopt daar dit jaar overheen te gaan.