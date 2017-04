Extra vluchten naar Lanzarote vanaf Groningen Airport Eelde

Het tal vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Lanzarote wordt deze winter verdubbeld.

Transavia zal dan twee keer per week naar het Canarische eiland vliegen.Volgens reisorganisatie Neckermann is er veel vraag naar vluchten op Lanzarote. De eerste vlucht die vertrekt op 1 november wordt al aardig geboekt.'Dat is vrij uniek aangezien het geen schoolvakantieperiode betreft. Dit geeft aan dat er veel behoefte is aan dit unieke Canarische eiland vanuit deze regio', zegt Reinoud Koot van Neckermann Reizen.