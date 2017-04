Examenleerlingen protesteren tegen verbod feestelijkheden

Boze eindexamenleerlingen protesteren woensdagochtend bij De Lindenborg in Leek. De reden: de directie heeft de feestelijkheden rond de 'Laatste School Dag' verboden.

De leerlingen zijn het hier niet mee eens en staan daarom verkleed op het schoolplein. Daar ontvangen ze de leerlingen uit andere klassen.Traditioneel organiseren eindexamenkandidaten een dag vol gekkigheid op de laatste schooldag die zij hebben voor de eindexamens. Ze maken de plannen in overleg met de directie van de school. Maar die keurde de plannen dit jaar af.Lennard is één van de leden van de eindexamencommissie. 'We hadden een programma bedacht van 8 uur 's ochtends tot begin van de middag. Eén van de vaste onderdelen is het verwelkomen van de leerlingen. Daarna wilden we besloten in de kantine ons eigen feestje vieren. En dan vanaf 11 uur weer met de rest van de school erbij', vertelt hij.Maar de directie vond de plannen niet goed. Ze waren onveilig en gingen ten koste van sommige leerlingen, vond die.Tot frustratie van de examenleerlingen. 'We hebben echt geprobeerd mee te denken. Er is nu veel meer samenwerking met directie dan andere jaren. Bovendien hadden we nog bedacht dat leerlingen die niet langs ons heen wilden, via de zij-ingang naar binnen konden. Maar ook dat was niet goed genoeg.'Het is jammer dat het zo loopt, vindt Lennard. 'Het hoort niet zo te gaan. Ik vind het wel moedig dat zoveel leerlingen laten zien dat ze het er niet mee eens zijn.'De directie van De Lindenborg wil vooralsnog niet reageren.