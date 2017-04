Belgische bevrijder van Veele is ereburger van Vlagtwedde

(Foto: vtm) (Foto: Carl Hoekstra/RTV Noord) (Foto: Carl Hoekstra/RTV Noord) (Foto: Carl Hoekstra/RTV Noord)

De 92-jarige Jaak Daemen is woendag benoemd tot ereburger van de gemeente Vlagtwedde.

Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Veele. De Belg Daemen kreeg de erepenning voor zijn rol in de bevrijding van het Groningse dorp en zijn bijdrage aan de organisatie van de herdenking.



SAS

Daemen maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Belgian SAS. Dit is een elite-eenheid, die in Engeland is ontstaan.



Hij voerde opdrachten uit in Nederland, Duitsland en Denemarken. Tijdens de gevechten in Veele verloren drie Belgische SAS-paratroopers het leven. Zij worden ieder jaar herdacht.



Daemen kon vanwege gezondheidsproblemen zelf niet aanwezig zijn bij de herdenking. Zijn zoon Marc nam in Veele de erepenning in ontvangst.

Door: RTV Noord Correctie melden