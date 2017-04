Medewerker licht IKEA voor duizenden euro's op

Een voormalig medewerker (31) van IKEA Groningen is door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. De man bestelde tussen 2013 en 2015 voor duizenden euro's aan goederen, zonder deze te betalen.

Manipulatie

Het ging onder meer om matrassen, servies, beddengoed, stoelen en kasten. De verdachte plaatste onder een valse naam tientallen bestellingen. Door de orders in het computersysteem te manipuleren werd de indruk gewekt dat de rekeningen waren betaald.



De medewerker liet de goederen afleveren op zijn eigen adres, maar ook op het adres van zijn zus en z'n ouders. 'De goederen waren niet alleen voor mezelf bedoeld', vertelde de verdachte woensdag tijdens de zitting. 'De spullen staan ook bij mijn zus en mijn ouders, zij wisten van niets.'



Misbruik van vertrouwen

'Ik bied IKEA en mijn voormalige collega's mijn oprechte excuses aan. Ik was als back-office medewerker uitgegroeid tot een expert op het gebied van orderverwerking. Iemand gunt mij een baan en dan maak ik op deze manier misbruik van hun vertrouwen', aldus een schuldbewuste verdachte.



'U heeft op grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van Ikea en daar past een gevangenisstraf', zo oordeelde de rechter. Omdat de verdachte in therapie is geweest en geen strafblad heeft, kreeg hij uiteindelijk een taakstraf opgelegd. Ook moet hij IKEA ruim 10.000 euro terugbetalen.

