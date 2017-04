Lopend Vuur: Ik geloof in alternatieve geneeswijzen

Je hebt de reguliere geneeskunde en je hebt de alternatieve geneeswijzen. Dat zijn methodes waar geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit geleverd is.

Daar vallen ook bekende methoden als homeopathie en acupunctuur onder.Gisteren was de biostabil ineens weer in het nieuws . Maker Bruno Santanera sleept opnieuw TROS-radar voor de rechter. Dat programma berichtte negatief over het magnetisch halssieraad dat volgens Santanera genezende eigenschappen zou hebben. Daarna stortte de verkoop van de hangers in. Santanera wil eerherstel.In het verleden trok medium Jomanda volle zalen, omdat ze mensen zou kunnen genezen.De een gelooft heilig in alternatieve geneeswijzen. De ander zet het weg als kwakzalverij.Hoe sta jij daar in?