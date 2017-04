NS: 'Langere treinen? We werken eraan'

De capaciteitsproblemen op het spoor tussen Groningen en Zwolle worden 'zo snel mogelijk' opgelost. Dat belooft de NS en verwacht de provincie. Maar wanneer precies?

Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling zijn de treinen op het drukke traject tussen Groningen en Zwolle korter. Daardoor zijn de treinen in de spits en in het weekend overvol. Eerder deze maand was een trein zelfs zo vol dat de conducteur weigerde verder te rijden.Reden voor de provincie om aan de bel te trekken bij het spoorbedrijf. Gedeputeerde Fleur Gräper zei woensdagochtend op Radio Noord dat ze pas tevreden is als de problemen tussen Groningen en Zwolle helemaal zijn opgelost.Het lijkt erop dat de gedeputeerde en de reizigers nog even geduld moeten hebben. NS-directeur Ineke van Gent belooft dat eerst de problemen in het weekend zo snel mogelijk worden aangepakt.Maar de NS kan niet zeggen wanneer dat precies is, antwoordt NS-woordvoerder Anita Boonstra op vragen van RTV Noord. 'Ik ga ervanuit dat het geen half jaar meer duurt.'Laat staan dat er al een oplossing in zicht is voor de doordeweekse spits. 'We werken er aan. Dat is alles wat kan ik kan zeggen', zegt Boonstra.