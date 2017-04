Omwonenden gasopslag: 'We worden weggezet als tweederangsburgers'

'We worden weggezet al tweederangsburgers. Het komt er op neer dat ze de handen er van aftrekken en zeggen: met Drenthe hebben we niks te maken.'

Omwonenden met schade van de gasopslag in Langelo zijn ziedend. Ze voelen zich in de steek gelaten door Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders en het Centrum Veilig Wonen (CVW).Eerder kregen ze, net als al die anderen in het buitengebied, te horen dat hun schadeclaim wordt afgewezen. De inwoners van Groningen buiten het aardbevingsgebied krijgen als pleister op de wonde een voucher van 1500 euro of een second opinion aangeboden.De 95 omwonenden van de gasopslag hebben van zowel de NCG als het Centrum Veilig Wonen te horen gekregen dat dit niet voor hen geldt. Ze worden doorverwezen naar de NAM.Het gasconcern wijst op grond van onderzoek naar alle schadeclaims buiten het aardbevingsgebied in Groningen en Drenthe hun claims af. Binnenkort ontvangen alle gedupeerden rond de gasopslag een brief van het gasconcern, waarin wordt geconcludeerd dat hun schade niet wordt veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten.En dat zet kwaad bloed. 'Onze claims zijn wel meegenomen in dat grote onderzoek van Witteveen+Bos buiten de contourlijn van het aardbevingsgebied. Toen gold die provinciegrens nog niet. En nu opeens laten ze ons vallen en moeten we het in Drenthe maar uitzoeken met de NAM. Het voelt alsof de ratten het zinkend schip verlaten', reageert een boze Lambert Wolf van de werkgroep gasopslag Langelo.Hij vindt het onbegrijpelijk dat de Nationaal Coördinator Groningen heeft laten weten dat zijn invloed bij de grens ophoudt. 'Alders zegt: ik ga alleen over Groningen. Wat een onzin. De gasopslag loopt hier gewoon onder de grond door tot aan het Groningse Tolbert toe. Dat is toch niet uit te leggen. En waarom namen ze ons dan wel eerst in dat onderzoek mee naar die 1600 schadeclaims? Onbegrijpelijk', verzucht Wolf.De schade rond de gasopslag is volgens hem aanzienlijk. 'Die varieert van tweeduizend euro tot tonnen schade. Dat kunnen ze toch niet zomaar aan de kant schuiven.'De werkgroep heeft besloten het gevecht aan te gaan. 'Dit accepteren wij niet, We laten ons hier niet aan de kant zetten. Inmiddels hebben we een aantal kamerleden ingeseind. Dit kan echt niet.'CDA-Kamerlid Agnes Mulder waarschuwde dinsdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer nog dat Drenthe en Friesland bij de aanpak van de problemen rond de gaswinning niet buiten de boot mogen vallen.Een woordvoerder de NAM bevestigt dat omwonenden van Langelo 'niet mee kunnen doen met het Groningen-verhaal'. En dus dat ze geen recht op een voucher of second opninion hebben. Wel kunnen ze beroep aantekenen bij de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB) of naar de rechter stappen.Volgens hem is er bewust voor gekozen ze wel mee te nemen met het onderzoek van Witteveen+Bos. 'Maar dat was meer om de methodieken in Groningen en Drenthe op elkaar af te stemmen. Vanaf het begin was duidelijk dat de situatie in Langelo anders is dan in Groningen.'Hij wijst er verder op dat er geen aardbevingen rond Langelo zijn. 'Volgens de bewoners wordt de schade veroorzaakt door trillingen. Wij hebben ondiepe geofoons in het gebied en die hebben dat nog nooit geregistreerd.'