Haren wil via regeerakkoord einde maken aan gedwongen herindeling

Coalitiepartijen CDA, Gezond Verstand Haren, D66 en de drie wethouders roepen in een brief op om een einde te maken aan een gedwongen gemeentelijke herindeling. Dat schrijven ze aan informateur Edith Schippers.

Ze hopen dat de door hun aangedragen maatregel wordt opgenomen in het regeerakkoord.De brief is niet ondertekend door burgemeester Pieter van Veen. 'Wij hebben er voor gekozen om alleen fractievoorzitters en wethouders te vragen om de brief te ondertekenen', aldus CDA-fractievoorzitter Jacob Boonstra.De inhoud van de brief wordt ook door andere gemeenten uit Nederland gesteund. Ook daar wordt de brief niet ondertekend door de burgemeester van de desbetreffende gemeente.Haren wordt gesteund door de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk en Landgraaf. Die zitten namelijk in hetzelfde schuitje; de provincie ziet de gemeenten graag herindelen, maar de gemeenten zelf willen niet.De politici uit Haren willen dus dat een gedwongen herindeling tot het verleden behoort. Volgens hen zou dat bijdragen aan een groter vertrouwen in de politiek. Het maatschappelijk draagvlak zou de boventoon moeten voeren.De brief is niet alleen naar de informateur van het nieuwe kabinet gestuurd. Lijsttrekkers Rutte (VVD), Pechtold (D66), Buma (CDA) en Klaver (GroenLinks) hebben ook een exemplaar ontvangen.