Bedreiger Sylvana Simons: 'Een taakstraf? Daarmee ga ik akkoord'

Freddy Klompmakers uit Ter Apel staat donderdag met 21 anderen voor de rechter. Hij beledigde politica Sylvana Simons via Facebook.

'Ik heb een reactie geplaatst op Facebook naar aanleiding van de intocht van Sint Nicolaas', vertelt Klompmakers. 'Daar stond een groep mensen te protesteren tegen zwarte piet. Daar heb ik mij nogal boos over gemaakt. Naar aanleiding daarvan heb ik een reactie op Facebook geplaatst.'



Zwartepietendiscussie

In deze reactie maakte hij de demonstranten uit voor 'apenkoppen' die 'op moesten rotten naar hun eigen land'. De woede van de Ter Apeler over de demonstratie tegen zwarte piet werd gedeeld door zijn omgeving.



Spijt

Dat de toon waarop minder goed viel en leidt tot een rechtszaak snapt hij. 'Uiteraard. vandaar dat ik er ook spijt van heb.'



'Misschien een taakstraf?'

Donderdag reist hij met zijn vrouw naar de rechtbank. Wat de uitkomst wordt, durft hij niet te voorspellen. 'Misschien een taakstraf? Als ik die krijg, ga ik ermee akkoord.'



In totaal staan 22 verdachten voor de rechter vanwege bedreiging en racistische uitspraken richting Simons. De jongste verdachte die terechtstaat, is een 15-jarige Veendammer. Zijn zaak zal achter gesloten deuren plaatsvinden.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

