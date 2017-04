Iraniërs met vals paspoort moeten de cel in

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Twee Iraniërs van 29 en 30 jaar zijn voor het reizen met een vervalst paspoort veroordeeld tot twee maanden cel. De mannen verschenen niet op de zitting in Assen.

Beide mannen werden in maart van vorig jaar op Groningen Airport Eelde betrapt. Ze waren onderweg naar Londen maar vielen tijdens de paspoortcontrole door de mand.



Het vliegveld in Eelde had de controles juist verscherpt, omdat steeds meer reizigers proberen Engeland te bereiken met vervalste papieren.

Door: RTV Noord