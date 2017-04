Waterstofproject moet zorgen voor stroombuffer

Vijfduizend zonnepanelen moeten elektriciteit op gaan wekken bij aardgasbuffer Zuidwending. Die stroom wordt omgezet in waterstof en opgeslagen in ondergrondse zoutcavernes.

Zo kan deze stroom op een later tijdstip 'gebruikt' gaan worden.Dat is het plan van twee dochterbedrijven van Gasunie. Het gaat om een zogeheten power-to-gas installatie. Het moet de eerste installatie in Nederland worden met een capaciteit van 1 Megawatt of meer.Waterstof wordt in de toekomst belangrijk als brandstof voor motorvoertuigen, zo is de verwachting. Daarnaast is het voordeel van waterstof dat het langdurig kan worden opgeslagen, waardoor het later als elektriciteit kan worden gebruikt. 'Normale' groene stroom kan niet worden opgeslagen.De zonnepanelen worden geplaatst op een aarden wal rondom de installatie. Ook worden de parkeerplaatsen bij de installatie voorzien van een zonnedak. De definitieve besluitvorming valt in de zomer.