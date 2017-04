Boek over Dick Nanninga genomineerd voor sportboekenprijs

(Foto: Archief RTV Noord)

Het boek 'De Lange. Het verhaal van Dick Nanninga' van Jeroen Siebelink maakt kans op de Nico Scheepmaker Beker, de prijs voor het beste sportboek.

Dick Nanninga werd in de stad-Groninger Oosterparkwijk geboren. Na jaren voor Oosterparkers te hebben gespeeld, werd hij door Cor van der Gijp, (de oom van René) naar Sportclub BV Veendam gehaald.



Kopdoelpunten

Daarna ging hij naar Roda JC in Kerkrade. De boomlange spits stond bekend door zijn vele kopdoelpunten. De bekendste was die in de WK-finale van 1978, waarin Oranje met 3-1 verloor van Argentinië.



Nanninga overleed in 2015 nadat eerder zijn beide benen werden afgezet.



Andere nominaties

De jury kwam woensdag met de nominaties. Het boek over Nanninga gaat in de Nico Scheepmaker Beker de strijd aan met 'Mijn Gevecht' over de loopbaan van oud-wielrenner Thomas Dekker, '1936. Wij gingen naar Berlijn' (Auke Kok); 'Mien. Een vergeten geschiedenis' (Mariska Tjoelker) en 'Pellegrina. Een Italiaanse wielerbedevaart' (Lidewey van Noord en Robert-Jan van Noort).



Maandag 1 mei wordt de winnaar bekend gemaakt in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

