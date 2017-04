Geen feest op Grote Markt tijdens Koningsdag

Dit jaar is er weinig te doen op de Grote Markt in Groningen tijdens Koningsdag.

De voormalige uitbaters van de zuidzijde organiseren geen feest en de Oranjevereniging heeft geen andere organisator kunnen vinden. Op Grote Markt is er daarom geen muziekpodium tijdens Koningsnacht-en dag. Wel komt er een aantal foodtrucks.Volgens Henk Wustenveld die het feest altijd organiseerde kan het door eisen van de gemeente niet uit om dat nog eens te doen. Hij zou de investering van 130.000 euro nooit terug kunnen verdienen, omdat de gemeente ook andere ondernemers met eet-en drinktenten op de Grote Markt toelaat.'De gemeente wil dat iedereen kan verdienen aan zo'n feestdag en dat vind ik prima. Maar dan moeten ze ook meebetalen. Nu mogen ze zelf weten wat ze mij als organisator betalen.'De Oranjevereniging benadrukt dat het niet stil is op de Grote Markt. Naast de foodtrucks komt er een muziekbus en is er op gebied van sport en spel van alles te doen.Liefhebbers van vrijmarkten kunnen bovendien hun hart ophalen; deze is dit jaar uitgebreid. Niet alleen langs de singels, maar ook op de Westerhaven kunnen stadjers hun spulletjes verkopen.Tijdens Koningsnacht is op de Drafbaan het feest 'Helden van Oranje' met Nederlandstalige muziek. De volgende dag maken de smartlappen plaats voor dance met het festival Kingsland.Vorig jaar kwamen daar 20.000 bezoekers op af; dat mogen er dit jaar 25.000 worden. De gemeente Groningen is blij met de programmering op de drafbaan, omdat deze de druk op de binnenstad verlicht.De gemeente verwacht tijdens Koningsnacht minder drukte rondom de Poelestraat nu er op de Grote Markt geen feest is. Er komen hekken tussen Poelestraat en Grote Markt, maar die gaan alleen bij grote drukte dicht. Wel is er ook dit jaar weer een surpriseact op de Vismarkt, om mensen naar die kant van de stad te trekken.Net als voorgaande jaren mag horeca alleen alcohol in plastic bekers schenken. Winkels mogen geen alcohol in glas en blik verkopen en bezoekers mogen niet meer dan één consumptie bij zich hebben.