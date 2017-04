Werk aan station Assen leidt tot omleiding in Stad

Automobilisten en fietsers kunnen vanaf zondag twee weken lang niet over de noordkant van de Stationsweg in de stad.

De route van oost naar west voor het hoofdstation langs gaat dan dicht. Reden is het grote aantal bussen dat er dan rijdt.



Duizenden mensen

Vanwege werkzaamheden aan het station in Assen rijden er van 16-30 april geen treinen maar bussen tussen Groningen en Hoogeveen. Die moeten allemaal passagiers ophalen en afleveren op het Hoofdstation.



Om die duizenden mensen veilig te kunnen laten in-en uitstappen, komen er tijdelijke haltes aan de noordkant van de Stationsweg. Er is dan geen ruimte meer voor autoverkeer.



Stadsbalkon

Automobilisten die van oost naar west rijden, worden omgeleid via de ringweg en het Emmaviaduct. Voor de omgekeerde richting is de Stationsweg gewoon open. De omleiding voor fietsers van oost naar west gaat via het fietspad langs het spoor en het Stadsbalkon.



Verkeersregelaars moeten zorgen dat het verkeer op de kruising Hereweg-Zuiderpark -Stationsweg in goede banen wordt geleid. Stewards en borden wijzen busreizigers de weg als ze zijn uitgestapt.

