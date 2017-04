Neem een kijkje in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis (in aanbouw)

Vorig jaar werd het hoogste punt bereikt. Nu kun je al binnenkijken bij de bouw van het Ommelander Ziekenhuis langs de A7 bij Scheemda

Binnen wordt nog druk gewerkt, maar het wordt langzaam wordt duidelijk hoe het ziekenhuis eruit komt te zien. Patiënten hebben bijvoorbeeld uitzicht op de groene velden met de A7 in de verte.In het nieuwe ziekenhuis bij Scheemda worden het Delfzichtziekenhuis in Delfzijl en het Lucasziekenhuis in Winschoten samengevoegd. Die beide andere hospitalen gaan dan ook dicht.- R ondkijken op bouwlocatie nieuwe ziekenhuis OZG