Noord Vandaag: 'Alles waar goud aan zat, dat heeft Oosterhof meegenomen'

Porseleinen borden, antieke klokken en een beeld van een krokodil. Voor het eerst sinds bijna een jaar is er een spoor van de verdwenen juwelier Henk Oosterhof uit Blauwestad.

Maar zijn al zijn kostbare bezittingen nu terecht? En is al bekend waar Oosterhof zelf zit? Dat (en meer) in Noord Vandaag.Een stoet met een levensgroot kruis trekt donderdagavond door het centrum van Veendam. Wie zijn die jongeren die dat kruis dragen en wat is hun missie?Als je denkt aan het station van Delfzijl, dan denk je niet meteen aan Antilliaanse hapjes. Maar als het aan enkele Antilliaanse bijstandsmoeders ligt, komt daar verandering in...Wat laat je zien aan toeristen die naar de stad Groningen komen? De Martinitoren, het Peerd van Ome Loeks en... rijtjeshuizen. 'Van de zeven miljoen woningen in ons land zijn er vier miljoen rijtjeshuis. Dus dat is veel meer een typisch Nederlands product dan tulpen of kaas', zegt kunstenaar Marcel Imthorn. Hij heeft een speciaal toeristenkantoor geopend in de wijk Selwerd.- Spoeddebat in Stad: Verhuurders die niet goed met studenten omgaan, moeten worden aangepakt;- Wordt het jaarlijks haring uitreiken aan de 'armen' ook Immaterieel Cultureel Erfgoed?De uitzending van Noord Vandaag bekijk je boven dit artikel of via Uitzending Gemist