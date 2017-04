Lucht geklaard in Stadse schoollokalen

(Foto: Flickr/Pepijn Schmitz (Creative Commons))

Leerlingen en docenten in zo'n vijfhonderd klaslokalen in de stad Groningen ademen weer gezonde lucht in.





De lokalen voldoen nu weer aan de wettelijke normen, aldus de gemeente.



De gemeente heeft het binnenklimaat op veertig basisscholen aangepakt. In 2010 bleek de lucht zo slecht dat het van invloed was op de schoolprestaties van kinderen. Er hing te veel CO2 in de lucht.

