Fanerweg 'maar' twee maanden dicht voor aanleg spoorbrug

Het is niet nodig de Fanerweg (N980) in Zuidhorn een jaar lang af te sluiten vanwege de vervanging van de spoorbrug. De afsluiting kan verkort worden tot twee maanden, zo blijkt uit een second opinion die de provincie heeft laten uitvoeren.





Korter en intensiever

Aanvankelijk leek het erop dat het nodig was de Fanerweg één jaar af te sluiten. Dat leidde tijdens een inloopavond in oktober vorig jaar tot veel verontruste reacties van inwoners van Zuidhorn en omliggende dorpen.



Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de Fanerweg maar twee maanden dicht hoeft als er met meerdere ploegen tegelijk en langer achter elkaar wordt doorgewerkt. De spoorbrug en tunnelbak worden dan 'voorgebouwd' op het werkterrein naast de huidige spoorbrug.



Extra overlast

Volgens de provincie leidt dit wel tot extra overlast voor omwonenden. De provincie wil met hen in gesprek hoe deze hinder zo veel mogelijk kan worden beperkt.



De andere werkwijze kost wel extra geld. Maar ProRail, de gemeente Zuidhorn en de provincie gaan hiermee akkoord, omdat de meerkosten binnen het budget van het project blijven en de overlast voor veel inwoners van Zuidhorn en omliggende dorpen wordt bekort.



Planning

Eind juni moet duidelijk worden welke aannemer de werkzaamheden aan de Fanerweg gaat uitvoeren.



De eerste bouwwerkzaamheden van het project beginnen vermoedelijk begin volgend jaar. De werkzaamheden rond de Fanerweg starten eind 2018 of begin 2019.



