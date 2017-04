Wie schoten 'gelanceerde' fietser uit Nietap te hulp?

Pieter Huizenga uit Nietap is op zoek naar de man en vrouw die hem hielpen na een fietsongeluk. Huizenga belandde na het ongeluk met gebroken ribben, een geperforeerde long en een arm uit de kom in het ziekenhuis.

'Het ongeluk gebeurde 7 september vorig jaar op het fietspad tussen Norg en Donderen, vlak bij theehuis De Bosrand', vertelt hij tegen RTV Drenthe 'Een man kwam ineens vanaf de picknickplek het fietspad op. Ik reed op een e-bike en moest hard remmen. Daarbij werd ik van mijn fiets gelanceerd.'Huizenga is inmiddels zo goed als hersteld, al loopt hij nog wel bij een fysiotherapeut.Weet jij wie de redders in nood waren? Of ben je zelf een van de helpers? Neem dan contact op met de redactie van RTV Noord via redactie@rtvnoord.nl of 050 319 9999.Huizenga doet zijn verhaal donderdagochtend ook op de radio bij Babette op Noord.