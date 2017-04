Spullen van spoorloos verdwenen juwelier Oosterhof teruggevonden

Een deel van de bezittingen van de failliete en spoorloos verdwenen juwelier Henk Oosterhof is teruggevonden. De spullen lagen opgeslagen in twee loodsen op een industrieterrein in Winschoten.

Volgens Jan Hein Mastenbroek, de curator die het faillissement van Oosterhof afhandelt, zijn de goederen opgespoord in samenwerking met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Het gaat om spullen van zeer uiteenlopende aard: van 18e-eeuws porselein, een antieke kassa, schilderijen en heel veel klokken tot een beeld van een krokodil.Henk Oosterhof had twee juwelierszaken onder de naam 'Goudhof' in Veendam en Stadskanaal. Vorig jaar juni ging hij failliet. Oosterhof verdween daarna spoorloos. Volgens geruchten zou hij in Duitsland of Spanje zijn ondergedoken.De winkelpanden en de woning van Oosterhof in Blauwestad zijn inmiddels verkocht. Maar de curator was nog steeds op zoek naar goederen en de inventaris van de gewezen juwelier. Een deel daarvan is nu dus terecht.'Als Oosterhof de spullen met opzet buiten het faillissement gehouden heeft, is hij strafbaar', zegt Mastenbroek. 'Dat zou een gevangenisstraf tot gevolg kunnen hebben'.Volgens hem moeten elders nog meer kapitale goederen zijn opgeslagen, omdat er op foto's en filmpjes te zien is dat hij bijvoorbeeld antieke kostbare klokken in zijn huis had staan. Die zijn nog niet gevonden.Volgens Mastenbroek staat nog ruim een miljoen euro aan schuld open na het faillissement. De spullen die nu gevonden zijn worden online geveild, zodat een deel van die schuld kan worden betaald.