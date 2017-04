Winsum opent opnieuw lobby voor ondergrondse hoogspanningsverbinding

Winsum heeft weer hoop op een ondergrondse stroomkabel, nu de komst van de veelbesproken bovengrondse hoogspanningsleiding tussen Eemshaven en Vierverlaten in de ijskast staat.

In Den Haag is besloten dat een nieuw kabinet de knoop hierover moet doorhakken. Gemeenten, natuur- en bewonersorganisaties zijn tegen de komst van de elektriciteitsmasten. Zij willen ondergrondse bekabeling.Winsum gaat zich er sterk voor maken in Den Haag, zegt wethouder Harmannus Blok. Hij hoopt dat de andere organisaties ook weer willen meewerken. 'We gaan straks met de nieuwe minister in gesprek en proberen hem ervan te overtuigen dat het hier om kwetsbaar landschap gaat. En dat dient beschermd te worden.'