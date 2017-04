Sproakwotter, Mark Brinkhouzen, Burdy, Dion Bouwes, Harry Niehof, Hendriktje, Wia Buze, allemaal in Twij Deuntjes

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

n Stiege muzikoale poaskeaaier in Twij Deuntjes

Zundag 16 april



Erwin de Vries - Dissident



De Stroatklinkers - Swaalfkes



Wia Buze - Vermiste minsen



Ger Warink - Zondagmörn



André Bralts - Jan Gat



Otto Groote Ensemble - Danz för de Drömers



Burdy - Streep heur noam nait deur



Maria Kalaniemi - I fjol



Dion Bouwes & Dennis Krottje - Duuster



I Muvrini - Planet’s spring



Gert Sennema & Westkantstad - Wie aan heur komt



Luciano Biondini - Volver



Uur 2:



Jan Veldman - Terug noar de brug



Jan Henk de Groot - Midas



Marlene Bakker - As t boeten störmt



Hendriktje - Koolzaad



Eddie Reader - My love is like a red red rose



Harry Niehof - Drentse wad



Hafennacht E.V. - Die Stadt



Sproakwotter - Zweedsebalen



Riccardo Tesi & Banditaliana - Assedio



Arnold Veeman - Dichtie



Mark Brinkhuizen - Delfziel



Edwin Jongedijk & Marlene Bakker - Ofschaaid (albumversie)



Radio Moskova - Waltz for eino

