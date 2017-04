Scholengroep OPRON en Veendam vechten geschil uit voor rechtbank

(Foto: Google Street View)

De langslepende kwestie tussen scholengroep OPRON en de gemeente Veendam wordt op de spits gedreven. De rechter moet beslissen wie het resterende bedrag voor een nieuw ventilatiesysteem in obs De Braskörf in Veendam moet betalen.

Bij de verbouw van het schoolgebouw aan de Cornelis Jetseslaan in Veendam is het klimaatsysteem niet goed geïnstalleerd. 'Beide partijen zijn het er wel over eens dat het een constructiefout is en dat de oplossing betekent dat de installaties moeten worden vervangen', zegt Jan Paul ten Brink, voorzitter van het College van Bestuur van OPRON.



Kosten: 400.000 euro

De kosten daarvoor bedragen 400.000 euro. Toen de installatie was aangelegd was Veendam nog verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs binnen de gemeente. Op basis daarvan wil OPRON dat Veendam de kosten op zich neemt. De gemeente wil niet verder gaan dat een bedrag van 100.000 euro.



'Zij willen de bijdrage leveren die voldoende zou zijn voor de eisen van die tijd', zegt Ten Brink. 'Maar ondertussen zijn de eisen veranderd en is de aanleg duurder. Veendam wil dat niet betalen, ondanks het feit dat er jurisprudentie is die in ons voordeel spreekt.'



Stukken ingediend bij de rechtbank

Met dat argument hoopt OPRON de gemeente Veendam wél op de knieën te krijgen. De stukken zijn ingediend bij de rechtbank in Groningen. Het is nog onbekend wanneer de zaak dient.



De gemeente Veendam zegt niet te reageren, omdat de zaak nog voor de rechter moet komen.



