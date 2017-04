Verward bejaard echtpaar is terecht (update)

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het bejaard echtpaar uit de stad-Groninger wijk Lewenborg dat woensdagmiddag enkele uren vermist was, is terecht. Dat meldt de politie.

Via Burgernet was een oproep verspreid. De man en vrouw, beiden 80 jaar, hadden in verwarde toestand hun huis verlaten. Het is onduidelijk waar de twee geweest zijn.

Door: RTV Noord Correctie melden