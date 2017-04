Alles gereed voor 'Lutje Passion' in Veendam

(Foto: RTV Noord/Remco in 't Hof) (Foto: EO)

Donderdagavond is het weer zover: dan kijken naar verwachting meer dan drie miljoen mensen naar The Passion op televisie. De kijkcijferhit over de lijdensweg van Christus wordt dit jaar gehouden in Leeuwarden, maar onze provincie heeft zijn eigen 'Lutje Passion' in Veendam.

Veenkoloniale variant

Een groep jongeren van de Baptistengemeente organiseert een eigen veenkoloniale variant van de populaire Paasvertelling. Met een levensgroot kruis trekt donderdagavond de stoet door het centrum van Veendam, aansluitend wordt in Hotel Parkzicht met elkaar naar de tv-registratie gekeken.



'Delen en verbinden'

'We willen dit fantastische verhaal delen en de Veendammers met elkaar verbinden', zegt Jasper Wichertjes.



De processie begint om 19.00 uur bij de Grote Kerk in Veendam.



Door: RTV Noord Correctie melden