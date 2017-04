'Haringuitreiking moet ook beschermd immaterieel erfgoed worden'

De stichting die verantwoordelijk is voor de jaarlijkse haringuitreiking in Niekerk wil ook Immaterieel Cultureel Erfgoed worden.

De traditie staat al wel op de lijst, maar het bestuur van de stichting hoopt een stapje hoger te komen en ook de beschermde status te krijgen. 'Dat zou een extra impuls zijn om de traditie in stand te houden', zegt Wiebe Feenstra van de stichting.Het haringuitreiken ontstond in 1476. Het was bedoeld voor de arme mensen in het dorp. Menno Jeltema liet ooit een legaat na om 'tot in de eeuwigheid' jaarlijks een ton haring te verdelen.Die traditie duurt tot op de dag van vandaag. Elk jaar op de woensdag voor Pasen kan men bij de Hervormde Kerk een harinkje happen. Feenstra: 'Het onderscheid tussen arm en rijk is er allang niet meer. Iedereen is nu welkom.Een van de bezoekers woensdag was waarnemend burgemeester Ard van der Tuuk van Grootegast. 'Het was voor mij de eerste keer. Heel erg leuk om mee te maken. En de haring smaakte ontzettend goed.'