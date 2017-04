Wethouder onderzoekt mogelijkheden inspectie huurwoningen

Wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen gaat onderzoeken of het mogelijk is of speciale teams langs huurwoningen gaan om te kijken of de huurprijs klopt.

De wethouder deed de uitspraak woensdag tijdens een spoeddebat dat is aangevraagd naar aanleiding van de berichtgeving van RTV Noord over een dubieuze overeenkomst tussen verhuurders en juridisch adviseurs. In de overeenkomst wordt afgesproken dat de juridisch adviseurs geen zaken meer aannemen van huurders in een wooncomplex dat de verhuurder beheert. De verhuurder betaalt een bedrag van 1.500 euro als vergoeding en de afspraak moet geheim gehouden worden.Het spoeddebat is aangevraagd door de SP, PvdA en Student en Stad. Indiener Jimmy Dijk: 'Er zijn de laatste jaren flinke stappen gezet om de macht van verhuurders in te perken, zoals het instellen van een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag. Maar dit soort praktijken laat zien dat de verhuurders nog steeds een zware machtspositie bezitten. Het riekt naar omkoperij.'Arjen Banach van Student en Stad: 'We zijn echt verbaasd door deze overeenkomst. Het is bizar dat huurders die naar de Huurcommissie willen zo onder druk gezet worden. Blijkbaar hebben die juridisch adviseurs oogkleppen op en zijn ze er op uit om zoveel mogelijk te verdienen.' De partij ondersteunt het voorstel om een verhuurinspectie in te stellen.Maarten van der Laan (PvdA): 'Het is absurd dat juridisch adviseurs zich op deze manier laten betalen. Het is juist hun taak om mensen te helpen hun recht te halen. De huurcommissie is belangrijk voor de rechtszekerheid van studenten, en die rechtszekerheid wordt zo ondermijnd.' De PvdA wil graag dat de namen en rugnummers van de verhuurders en juridisch adviseurs openbaar gemaakt worden.De SP stelt voor om een verhuurinspectie in te stellen. Dit moet een team van de gemeente gaan worden die steekproefsgewijs panden van particuliere verhuurders gaat controleren op prijs, kwaliteit, veiligheid en illegale verhuur. Dijk: 'Op die manier kunnen we kijken of verhuurders over de scheef gaan, zonder dat huurders hierop aangevallen kunnen worden door hun huisbaas. Zo kunnen we toch foute verhuurders aanpakken.'Van der Schaaf herhaalde in de raad de felle reactie die hij afgelopen vrijdag gaf in Noord Vandaag. De wethouder zei dat de kern van het probleem is dat er een aantal particuliere verhuurders zijn die misbruik maken van de druk op de kamermarkt in Groningen. De wethouder noemt het voorstel voor de verhuurinspectie 'interessant, maar het kan wel arbeidsintensief zijn om tussen de 5.000 en 6.000 vergunningen in de stad te controleren.'Van der Schaaf: 'Een groot probleem is dat de instrumenten van de lokale overheid tekort schieten. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een vergunning in te trekken als er te hoge huur wordt gevraagd. We hebben meer landelijke regelgeving nodig om deze problemen aan te pakken. 'Het is nog niet bekend wanneer de resultaten van het onderzoek bekend zijn.