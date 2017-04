Burgercomité: 'Er is niet goed omgegaan met Haren en de inwoners'

'De inzet van Burgercomité Haren: dat duidelijk wordt dat de provincie het niet goed heeft gedaan.' Bij het Gerechtshof in Leeuwarden was woensdag een hoorzitting over de herindelingsperikelen in Haren.

Burgercomité Haren tekende hoger beroep aan tegen het vonnis van de rechtbank dat de provincie het herindelingsproces van Haren met Ten Boer en Groningen mag doorzetten. Het comité is daar fel op tegen.'We willen dat er wordt vastgesteld dat niet goed is omgegaan met Haren en de inwoners', zegt Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité. 'En dat er een verkeerd beeld is gegeven aan de minister van Binnenlandse Zaken en het parlement over hoe het hier werkelijk gegaan is. Als dat blijkt, zijn we al een heel eind.'De rechter liet tijdens de hoorzitting weten liever niet te willen ingrijpen in het lopende wetgevingsproces, dat de herindeling mogelijk moet maken. 'Moeten wij dat willen?', vroeg hij zich af.Volgens Biezeveld is die zorg onterecht. 'Het is geen kwestie van ingrijpen, maar je kan wel het proces verbeteren. Als je een wet maakt op basis van onjuiste informatie, ben je niet goed bezig.'Het Gerechtshof streeft ernaar op 23 mei uitspraak te doen.