Stoel in appartement vat vlam

(Foto: De Vries Media)

In een appartement aan de Watermanstraat in Groningen is woensdag aan het einde van de middag brand uitgebroken.

Het bleek dat een stoel vlam had gevat. Het is niet duidelijk hoe dit is gebeurd. De bewoonster werd door de brandweer uit de flat gehaald. Voor zover bekend raakte ze niet gewond.



De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is onbekend hoe groot de schade in de woning is.

Door: RTV Noord Correctie melden