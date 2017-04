Marije, Anouk, Rosalyn, Lotte, Javano, Seles of Rosa: wie wordt de kinderburgemeester?

Marije, Anouk, Rosalyn, Lotte, Javano, Seles of Rosa. Eén van hen wordt de nieuwe kinderburgemeester van de stad Groningen. De zeven Groningse kinderen zijn woensdag genomineerd als kandidaat.

De kinderburgemeester zal vanaf september een jaar lang de 'echte' burgemeester Peter den Oudsten helpen bij allerlei dingen, zoals bijvoorbeeld het doorknippen van lintjes. Ook wordt de kinderburgemeester de voorzitter van de Raad van Kinderen en zal hij of zij ceremoniële taken verrichten, bijvoorbeeld bij openingen.Op 20 mei is de verkiezingsdag, tot die tijd zullen de zeven kandidaten campagne gaan voeren.