Antilliaanse bijstandsmoeders gaan kiosk runnen op station

Het stationsgebouw van Delfzijl staat al jaren deels leeg. En de Antilliaanse bijstandsmoeder Jacqueline Gonzalez heeft al jaren geen werk. Aan beide lijkt nu een einde te komen.

Over een aantal maanden opent Jacqueline een kiosk en cateringbedrijf op het station in de havenstad. Het wordt gerund door Antilliaanse bijstandsmoeders, onder de noemer 'Mothers United'.



Lastige combinatie

Jacqueline kwam enkele jaren geleden op het idee om een coöperatie te starten met vrouwen die ook in een lastige situatie zitten. Ze willen werk en zorg voor hun kinderen combineren. 'Dat is een moeilijke combinatie, omdat het allebei tijd kost. Daarom doen we het samen. Dan hebben we tijd voor de kinderen en tijd voor het werk.'



De bedoeling is dat reizigers er niet alleen een kop koffie kunnen halen. De dames gaan ook koken. 'Lekkere Antilliaanse runderstoof met rijst en saus. Maar we vergeten de Nederlandse kost niet, we maken ook stamppot', vertelt Jacqueline lachend.



Eindelijk uit de wind

Reizigers vinden het een aangenaam vooruitzicht om straks een warme kop koffie te kunnen halen. 'Als je hier moet wachten, sta je midden in de wind. Dan is het niet aantrekkelijk om met de bus te gaan. Straks kun je gelukkig binnen wachten', zegt een man die even op de bus wacht.



De komende maanden gaat Jacqueline het pand inrichten. Daarvoor heeft ze nog wel geld nodig. Daarom organiseert ze donderdag van 16.30 tot 19.00 uur een sponsormiddag. Iedereen die iets wil of kan bijdragen, is welkom.



Ook wachtruimte en toiletten open

Naar verwachting gaat de stationsrestauratie in de zomer open. Dan gaan ook de wachtruimte en toiletten weer open. De kiosk zal maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur geopend zijn.

