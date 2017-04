Delfzijl moet projectontwikkelaar kiezen voor centrumplannen

(Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

Het centrum van Delfzijl gaat flink op de schop. Zo wordt de Vennenflat gesloopt en het Vennenplein aangepakt. Ook komt er op de kop van het centrum een zogenoemde 'Woonservicezone' met huurwoningen en supermarkten.

Voor de bouw hiervan hebben zich drie potentiële projectontwikkelaars gemeld, laat de gemeente woensdag weten. Uit die drie partijen wordt de komende maanden één bedrijf gekozen dat het mag ontwikkelen.



Voor jong en oud

In totaal komen er zestig tot tachtig woningen. 'Het is bedoeld voor jong en oud. Ook mensen die zorg nodig hebben kunnen er wonen, omdat zorg, welzijn en voorzieningen dichtbij zijn', laat burgemeester Gerard Beukema weten.



Albert Heijn en Lidl

De gemeente betrekt de Albert Heijn en Lidl bij de plannen. De Lidl moet verhuizen, omdat over enkele jaren ook de laagbouw van de Vennenflat tegen de vlakte gaat.



Naar verwachting begint de bouw van de Woonservicezone eind volgend jaar.

Door: RTV Noord Correctie melden