Mischa's Mediawereld: Het eeuwige geheugen

De zegeningen van de digitale tijd. Ze zijn er. Ongekende mogelijkheden, razendsnelle veranderingen. Het hoort er allemaal bij. Toevallig werken we bij RTV Noord in een tak van sport die vooral baat heeft bij de revolutionaire reuzensprongen die nu worden genomen. Je moet wel mee willen springen natuurlijk. Hoewel niet meedoen eigenlijk geen optie is.

Maar dat het allemaal rozengeur en maneschijn is zal ik zeker niet betogen. Alles heeft voor- en nadelen. 't Is maar hoe je het wilt bekijken. Is het glas voller of leger dan je zou willen?Door de opkomst van YouTube en Google is de exclusiviteit van beelden en informatie verdwenen. En is ons collectieve geheugen tot ongekende proporties opgeblazen.Willen we iets weten, zien en/of horen? Even zoeken en klikken en de data zijn beschikbaar. Altijd en (bijna) overal. Wie koopt er nog een encyclopedie?Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat beeldopnames van TV Noord als iets bijzonders werden beschouwd. Toen YouTube nog geen gemeengoed was. Geïnterviewden deden vaak een verzoek om een kopie van de beelden. Onze afdeling mediabeheer was er best druk mee.Tegenwoordig zijn die beelden met twee muisklikken opzoekbaar. Voor iedereen. Lekker makkelijk. Eenvoudig ook om te delen. Een kind kan de was doen.Toch krijgen wij steeds vaker verzoeken om beelden van YouTube te halen. Verzoeken, aanwijzingen, dreigementen zelfs. De emoties kunnen hoog oplopen.Voorstelbaar. Lang niet iedereen is blij met zijn of haar verschijning in nieuwsbeelden. Helemaal niet als ze tot in lengte van dagen voor iedereen zichtbaar zijn.Stel dat je ooit een akkefietje hebt gehad maar nu ouder en wijzer geworden iets van je leven wilt maken. Je solliciteert en je potentiële werkgever doet even snel een Google-check op je naam. Daar zijn de beelden die je het liefst zelf nooit meer onder ogen komt.We kregen nog niet zo lang geleden het verzoek van de manager van een ex-speler van FC Groningen. De speler kwam uit een ander land en was in zijn begindagen bij de FC door ons geïnterviewd. Hij sprak zeer gebrekkig Nederlands en dat vond zijn manager kennelijk wat minder goed voor de beeldvorming. De beelden moesten weg van hem. In ruil konden we een t-shirt met handtekening krijgen.We hebben het niet gedaan. We verwijderen zelden beelden. Je prutst toch een beetje met de geschiedenis en zolang de beelden journalistieke relevantie hebben blijven we er af.Dus, om maar wat te noemen, faillissementen uit het verleden poetsen we niet weg. We worden vaak gevraagd dat toch te doen. Nieuwe geldschieters zijn goed met zoekmachines.Af en toe geven we toe. Als er geen enkele journalistieke relevantie (meer) is en het om alleen persoonlijke zaken gaat en niet om maatschappelijke gebeurtenissen.Een jongen van vijftien die in een puberale opwelling de benen nam naar het westen van het land zonder iemand daarover te informeren kwam in de media. Met naam en foto. Jaren later was die informatie nog terug te vinden. Tot zijn eigen schrik. Inmiddels niet meer.Het zijn de uitzonderingen. Gedane zaken nemen geen keer, luidt het oude spreekwoord. De nieuwe tijd zet daar dikke uitroeptekens achter.In Mischa's Mediawereld schrijft hoofdredacteur Mischa van den Berg over onze omroep, journalistiek en aanverwante mediazaken. Volg Mischa op Twitter