Zorgen om busvrije binnenstad blijven

Blinden, mensen die slecht ter been zijn en ook het OV-consumentenplatform blijven zorgen hebben over hoe busreizigers straks de binnenstad van Groningen in moeten komen.

Bussen aan de westkant rijden vanaf september niet verder dan de Westerhaven. Kleine elektrische busjes kunnen mensen verder de stad inbrengen. Iedereen mag hier gebruik van maken, maar de busjes zijn vooral bedoeld voor mensen die het echt nodig hebben.Hubert de Vos, lid van de oogvereniging Regio Groningen, liet de gemeenteraad woensdag weten dat hij grote problemen voorziet. Hij gelooft niet dat één busje genoeg is. Ook heeft hij als blinde man twijfels bij het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als chauffeurs. 'Het moeten wel mensen zijn die kunnen anticiperen op de passagiers die ze in de bus krijgen. Ze moeten echt ondersteuning kunnen bieden.' En wat als hij 's avonds een concert wil bezoeken in de binnenstad? De busjes rijden immers alleen tijdens winkeltijden.Raadsfracties hadden soortgelijke vragen aan wethouder Paul de Rook. Die snapt de zorgen, maar wijst erop dat het om een proef gaat. 'We houden goed in de gaten wat er gebeurt. De beste leermeester is toch de praktijk. We kijken hoeveel vraag er is en wanneer en hoe we daar het beste op kunnen inspelen.'De westkant van de stad is het eerst aan de beurt. De nieuwe halte Westerhaven moet in september klaar zijn en dan begint de proef met de kleine busjes. Alleen mensen met een stadjerspas of een WMO-indicatie hoeven niet te betalen. Voor alle anderen geldt dat ze een kaartje moeten kopen van maximaal een euro.Het busje krijgt geen dienstregeling maar rijdt af en aan tussen de halte Westerhaven en de halte Zuiderdiep. Het busje rijdt niet door naar de Grote Markt, omdat daar voorlopig nog bussen komen, via de oostkant van de stad. Als de bussen daar op termijn weg zijn, komt ook daar een klein busje. Die zal dan rijden tussen de nieuwe halte aan de Diepenring en de Grote Markt.