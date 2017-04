Teijin Aramid en vakbonden bereiken alsnog akkoord over cao

(Foto: Maarten Beurskens (bewerking RTV Noord))

Er is alsnog overeenstemming bereikt over een tweejarige cao voor de werknemers van vezelproducent Teijin Aramid, met een vestiging in onder meer Delfzijl. Dat meldt vakbond FNV.





Overeenstemming

Het bedrijf wilde maximaal 1,5 procent loonsverhoging bieden. De vakbonden eisten 2,5 procent. Nu het bedrijf twee procent biedt, gaan de vakbonden akkoord.



Ook voldoet het bedrijf aan allerlei aanvullende eisen, zoals een winstuitkering voor uitzendkrachten die langer dan één jaar in dienst zijn. Zij krijgen volgend jaar en het jaar erop tweeduizend euro.



De leden

Uiteindelijk hebben de vakbondsleden het laatste woord. Zij laten op 3 en 4 mei weten wat ze van het akkoord vinden.



Door: RTV Noord Correctie melden