Stad wil nu vooral jongeren zonder diploma aan werk helpen

(Foto: Archief RTV Noord)

De stad Groningen gaat zich extra inspannen om jongeren zonder diploma aan het werk te krijgen. De werkloosheid onder jongeren is de afgelopen tijd gedaald in de stad, maar nog niet voldoende bij ongediplomeerden.

'Door het economisch herstel zien we dat er onder de hoger opgeleide jongeren een enorme daling is van het aantal werklozen. Daarom verleggen we nu de focus op de onderkant van de arbeidsmarkt', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).



Geen werk ondanks economische groei

Volgens de wethouder gaat de economische groei voorbij aan die groep. Jongeren met een lage opleiding of zonder diploma blijven dus wel veelal werkloos. Daarom wil het gemeentebestuur zich extra inspannen om juist die groep naar werk te begeleiden.



Voucher voor werknemers

'Deze groep jongeren heeft nog meer hulp van ons nodig. In samenwerking met werknemers en werkgevers. We hebben die groep werklozen goed in beeld, maar we doen te weinig. Daarom gaan we de komende jaren extra doen.'



Dat 'extra' is onder meer een voucher voor werknemers. Dat is een loonkostensubsidie waardoor het aantrekkelijker kan worden om de werklozen een baan aan te bieden.



De cijfers

In maart 2016 zaten er 2527 jongeren in de stad zonder baan, in september 2016 waren dat er nog 1816. Cijfers van 2017 zijn nog niet binnen, maar volgens Van der Schaaf laten die opnieuw een daling zien.

Door: RTV Noord Correctie melden