Robben met Bayern onderuit in honderdste Europese wedstrijd

Arjen Robben speelde zijn honderdste Europese duel, maar een feestelijke avond werd het niet. Zijn club Bayern München verloor thuis met 1-2 van Real Madrid. Volgende week is de return.

Robben speelde de hele wedstrijd tegen zijn oude club. Bayern kwam op voorsprong dankzij Vidal, die op slag van rust een strafschop miste. Cristiano Ronaldo maakte na rust beide goals voor Real.Met zijn honderdste Europese wedstrijd treedt Robben toe tot een select gezelschap Nederlandse voetballers. Hij is de zesde landgenoot die de mijlpaal bereikt. Het record is in handen van Clarence Seedorf, met 161 duels.