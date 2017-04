WVV loopt halve finale van de noordelijke districtsbeker mis

(Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Eersteklasser WVV is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het bekertoernooi. De Winschoters verloren in Genemuiden met 4-3 van hoofdklasser sc Genemuiden.

Door de nederlaag misten de voetbalers van trainer Jan Kloetstra ook een startbewijs voor de KNVB-beker in het volgende seizoen.



Snelle voorsprong WVV

WVV kwam goed uit de startblokken en stond na twee minuten al op voorsprong door een treffer van Niels van Delden. Sc Genemuiden boog de achterstand nog voor rust om door treffers van Omar Kavak en Job van Dalfsen.



Veerkracht WVV

Na rust kwam de thuisclub op een 3-1 voorsprong door Martijn Jansen. De hoofdklasser leek op rozen te zitten, maar verslikte zich in de veerkracht van WVV, dat door doelpunten van Rodney Posthumus en Melvin Ubels op gelijke hoogte kwam: 3-3.



Keeperswissel

In blessuretijd wisselde Kloetstra zijn keeper Indy de Ruiter en bracht Serkan Akbas in de ploeg. In de vorige bekerronde tegen PKC '83 pakte dat goed uit. Akbas stopte toen een aantal strafschoppen, maar zover kwam het deze keer niet. In blessuretijd schoot Erik Rotmanier raak. WVV verlaat het bekertoernooi met opgeheven hoofd en kan zich nu op de competitie richten, waar het nog meestrijdt om de derde periodetitel.

Door: RTV Noord Correctie melden