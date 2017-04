Groningse zwemkoningin beleeft mooie avond in afgeladen Forum

Ranomi Kromowidjojo beleefde een mooie avond in het Groninger Forum in de stad. Daar werd de film 0,03 Seconde, waar zij een hoofdrol in speelt, voor het eerst in haar thuisprovincie vertoond.

Er kwamen 160 mensen op af, waaronder 60 van haar oude Groninger zwemvereniging TriVia. 'Het was extra leuk dat er zoveel leden van mijn oude vereniging waren', zei de Groningse zwemkoningin.Een volle filmzaal dus. En dat was ook haar bedoeling. 'Ik heb er daarom ook bewust voor gekozen om bij de film in Groningen te zijn.'Ze is trots op de film: 'Het is altijd wel gek om jezelf te zien, en al helemaal op zo'n groot scherm. Maar het is een supertoffe film geworden. Ook voor mensen die niet op zwemmen zitten.''Kromo' moest nog wel even slikken: 'Toen ik mezelf zag huilen na de vijftig meter in Rio. Tja.. slik. Wat voelde ik mij toen rot, om het maar even zacht uit te drukken. En ook de emotie toen Ferry (Weertman, haar vriend, red.) goud pakte op de tien kilometer. Dat je dan weer zo blij bent.'Of zo'n film voor herhaling vatbaar is, dat weet ze niet: 'Voorlopig is trainen zonder camera's ook wel weer even lekker. Ik weet niet of er ooit nog een film van mij gaat komen.'De film 0,03 Seconde is een documentaire van Suzanne Raes over de vijf topzwemmers ?Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Sharon van Rouwendaal, Sebastiaan Verschuren en Ferry Weertman. Zij worden gevolgd in de voorbereiding op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016.De film is dagelijks in het Groninger Forum te zien.