Delfzijl heeft laagste gemiddelde hypotheekschuld

Nergens in ons land wordt voor de aankoop van een huis zo weinig geld geleend als in Delfzijl. Dat blijkt cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2015 bedroeg de gemiddelde hypotheekschuld in de havenstad 110.500 euro. In datzelfde jaar hadden huizenbezitters in de Gelderse gemeente Rozendaal met 295.000 euro de hoogste gemiddelde hypotheekschuld.In de provincie Groningen voert Haren de lijst aan met een gemiddelde schuld van 169.900 euro. De gemeente Groningen is goed voor relatief bescheiden gemiddelde van 145.000 euro.Gemeenten met inwoners met lage hypotheekschulden liggen vooral aan de randen van Nederland: in Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland. In deze gebieden liggen zowel de huizenprijzen als het inkomen en vermogen gemiddeld lager dan in de rest van Nederland.Klik hier voor het rapport van het CBS.