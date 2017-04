Van pissteeg tot galerie

(Foto: Wiebe Kleinstra / RTV Noord)

Het 'pissteegje' in Winschoten is veranderd in een galerie waar foto's en gedichten tentoongesteld staan.

Urinelucht

De afgelopen jaren kwamen er geregeld klachten over urinestank bij het steegje tegenover het stadhuis in Winschoten. Waarschijnlijk was de steeg uitnodigend voor uitgaanspubliek met hoge nood.



Verleden tijd

De 'toiletfunctie' van de steeg is verleden tijd. Er zijn hekken geplaatst en geverfd. De steeg heet nu Trekvaartdrift en is omgetoverd in een galerie waar gedichten over het Oldambt te lezen zijn en foto's te bekijken.



De 15 foto's en gedichten zijn op wind- en watervast materiaal. De gedichten zijn verzameld door stadsdichter Anke Kraster. Fotograaf Willem Friederich zocht er foto's bij.

