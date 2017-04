NVM: 'Woningmarkt in Stad oververhit'

De woningmarkt in de gemeente Groningen is oververhit. Dat blijkt uit cijfers van het eerste kwartaal van 2017 van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de verkoop in de stad met 15 procent vergeleken met een jaar geleden. Toen werden er in het eerste kwartaal 621 huizen verkocht, en de afgelopen drie maanden waren dat er 529.Het woningaanbod is in de stad in een jaar tijd bijna gehalveerd omdat de huizen die te koop staan, heel snel worden verkocht. In de gemeente Groningen daalde het aanbod van koopwoningen met ruim 45 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. De prijs van woningen in de gemeente steeg met 8,2 procent. Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde.De verkooptijd van woningen in de gemeente Groningen ligt met 27 dagen ver onder het landelijk gemiddelde van 77 dagen. Recordhouder in onze provincie, na de gemeente Groningen, is de gemeente Bedum. Daar werden woningen gemiddeld al binnen 47 dagen verkocht. Dit in scherp contrast met de gemeente Pekela, waar het gemiddeld 310 dagen duurt voordat een woning wordt verkocht.Als we de cijfers van de gemeente Groningen niet meerekenen, zijn er in de provincie gemiddeld tien procent meer woningen verkocht. Grote uitschieter is de gemeente Delfzijl, waar we meer dan een verdubbeling zien in het aantal transacties. De gemeente Bellingwedde is hekkensluiter. Daar zijn welgeteld acht woningen verkocht, 33 procent minder woningen verkocht.De gemeenten moeten nu snel gaan bijbouwen, zegt woordvoerder Wim Stuursma van de Nederlandse Vereniging van Makelaars: 'In heel Nederland zien we dat de woningbouw in de crisistijd heeft stilgelegen, maar er zijn sindsdien honderd duizend huishoudens bijgekomen. Steden als Groningen moeten nu snel een inhaalslag maken.'De onderstaande tabel laat zien wat de groei is van het aantal transacties vergeleken met het eerste kwartaal van 2016.