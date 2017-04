Gedwongen afscheid voor directeur kinderopvang Kids2b

Directeur-bestuurder Giena van der Veen van kinderopvang Kids2b in Noord-Groningen is aan de kant gezet. Aanleiding is een verschil van inzicht over de te volgen koers met de Raad van Toezicht.





Regeling

Er wordt nog onderhandeld over een regeling. Van op non-actief stellen is geen sprake, verzekert De Goede. Wel werkt Van der Veen niet meer bij de organisatie.



'We proberen er in goed onderling overleg uit te komen,' aldus De Goede. De Raad van Toezicht is inmiddels gestart met de werving van een opvolger.



Reorganisatie

Van der Veen heeft zes jaar de leiding gehad bij Kids2b. Ze heeft in die tijd fors moeten reorganiseren door een sterke daling van de aanmeldingen. Er is gedwongen afscheid genomen van een kleine honderd medewerkers.



Er werken nu nog 145 mensen. Kids2b vangt op 36 locaties in acht Noordgroningse gemeenten ruim 1300 kinderen op. Vorig jaar werd het 25-jarig jubileum gevierd.



