Slachtoffer fietsongeluk vindt één van zijn helpers

Peter Huizenga uit Nietap heeft de helft van het mysterie opgelost. Woensdag deed hij een oproep aan de twee mensen die hem hielpen na een ernstig fietsongeluk bij Norg.

Eén van de helpers heeft zich intussen bij Huizenga gemeld. 'De man die mij heeft geholpen, heeft contact opgenomen. Harm Dekkema uit Norg. Daar ben ik heel erg blij mee. Naar de behulpzame vrouw ben ik nog wel op zoek.'Huizenga werd 7 september vorig jaar van zijn fiets 'gelanceerd' toen hij op het fietspad tussen Norg en Donderen in de remmen moest voor een brommer. 'Harm Dekkema vertelde dat ik met een salto door de lucht vloog. Hij heeft direct de ambulance gebeld.'Huizenga moest naar het ziekenhuis met gebroken ribben, een geperforeerde long en een arm uit de kom.Intussen gaat het weer een stuk beter met Huizenga. Maar hij had de namen van zijn reddende engelen niet meer en besloot daarom een oproep te doen. 'Ik wilde ze graag persoonlijk bedanken voor hun hulp.'Hij hoopt daarom dat de vrouw zich nog bij hem meldt. Dat mag ook via de redactie van RTV Noord: redactie@rtvnoord.nl of 050 319 9999.