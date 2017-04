Akkerbouw op zoute kwelders? Het kan!

Ook al zijn kwelders zout, ze zijn prima geschikt om er akkerbouw te plegen. Dat blijkt uit onderzoek van botanisch archeoloog Mans Schepers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Gerst en bonen

Hij verbouwt bij wijze van proef buitendijks gerst en bonen. Dat doet hij bij Paesens aan de Friese kant van het Lauwersmeer. Op 30 kleine proefveldjes verbouwt hij daar zijn gewassen.



Hoge opbrengst

En dat lukt wonderwel. De opbrengst is zelfs hoger dan hij had durven dromen. 'Vooral de bonenoogst was enorm hoog. Iedere boon die je in de grond stopt, moet 25 nieuwe opleveren. Maar dat was bij mij de slechtste opbrengst. Ik had er bonen bij die zichzelf wel 50 keer vermenigvuldigden'.



Minder zout

De kwelders zijn veel minder zout dan veel mensen denken. Grote stukken liggen hoger dan het gebied vlak achter de dijk. Er slaat regelmatig vruchtbare slib neer en de bodemstructuur is vrij los, zodat het zout er door de voorjaarsbuien vrij snel uitspoelt.



Pleidooi?

Hoofddoel van het onderzoek van Schepers is te laten zien hoe de boeren vroeger de kwelders konden gebruiken. Maar is het tegelijkertijd ook een pleidooi voor meer buitendijkse akkerbouw?



'Dat is niet aan mij', zegt Schepers, 'maar het is wel iets om over na te denken'.

