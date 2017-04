Lopend Vuur: Friezen moeten meebetalen aan Groningen Airport Eelde

(Foto: FPS / Jos Schuurman)

De provincie Friesland is niet van plan om geld te investeren in Groningen Airport Eelde. De provincie Drenthe vroeg in een brief of de Friezen iets in een investering zien.





Wel steun uit Groningen en Drenthe

De provincies Groningen en Drenthe dragen wel bij aan het noordelijke vliegveld, net als een aantal gemeenten.



Moeten de Friezen dat ook doen? Of is dit een Gronings-Drentse aangelegenheid?







Door: RTV Noord Correctie melden