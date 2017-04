Lycurgus heeft een nieuw bestuur

Paul van der Wijk is de nieuwe voorzitter van volleybalclub Abiant/Lycurgus. Hij volgt Mark Boumans wordt, die burgemeester wordt in Doetinchem.

De 51-jarige Van der Wijk is lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool. Het bestuur van Lycurgus, dat valt onder de Stichting Topvolleybal Groningen, bestaat in totaal uit zeven leden.Dat zijn vice-voorzitter Bert Eissens (lid van het bestuur van het UMCG Revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren), Wim Wolffs (de enige van het huidige bestuur die aanblijft), Marcel van Delden (oud-volleyballer), Allard Bloem (oud-volleyballer), Rianne Folkerts (Veiligheidshuis Drenthe) en Fred Hassert (Chief Financial Officer bij de Provincie Groningen)Het nieuwe bestuur gaat per direct aan de slag.