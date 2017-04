Vervangt aspergesteekmachine straks 'de charme van het handwerk'?

Een machine die de grond scant en de asperges kan steken nog voor de kopjes boven de grond komen. Ad Vermeer uit Brabant bedacht zo'n machine.

'Enorm revolutionair', noemt aspergeteler Huib Meinardi uit Noordbroek de ontwikkeling. Hij is ervan overtuigd dat de aspergesteekmachine er echt gaat komen.De machine rijdt over het land en heeft stokjes met sensoren die 'door de grond snijden', legt bedenker Vermeer uit. Die sensoren sporen de asperges op. Een speciale steker op de machine haalt het witte goud vervolgens uit de grond.De voordelen zijn legio, zegt Vermeer. 'De machine kan mooi op diepte steken, is heel precies en kan recht naar beneden steken. Bovendien detecteren wij de asperges als ze nog onder de grond zitten. Dan komen de kopjes niet boven en dat is beter voor de kwaliteit.'Meinardi volgt de ontwikkeling met grote belangstelling. Overigens heeft hij nog steeds genoeg personeel om elk jaar de asperges te steken. In tegenstelling tot zijn collega's in Brabant. 'Daar is het personeelstekort echt een probleem.'De teler uit Noordbroek probeert dan ook 'als familie' met zijn personeel om te gaan. 'Die passie staat bij ons voorop. Het heeft absoluut zijn charme, dat handwerk.'Dat betekent niet dat hij zijn ogen sluit voor de ontwikkelingen. 'Je moet ook realistisch zijn. Ook onze branche is constant in ontwikkeling. Daar moet je wel in mee gaan als je winst wilt blijven maken.'Wanneer denkt hij zo'n machine in te zetten? 'Geen idee. Een jaar of vijf, tien?'