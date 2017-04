Eis: 300 euro boete vanwege belediging Sylvana Simons

Tegen Freddy Klompmakers uit Ter Apel is donderdagochtend een geldboete van 300 euro geëist vanwege discriminatie aan het adres van Sylvana Simons.

Freddy plaatste een reactie op Facebook naar aanleiding van de intocht van Sinterklaas. Daar stonden destijds mensen te protesteren tegen zwarte piet en daar heeft hij zich boos over gemaakt.Hij noemde de demonstranten 'apenkoppen' die moesten 'oprotten naar hun eigen land'.De officier van justitie heeft een geldboete van 300 euro geëist. Deze boete mag in termijnen worden betaald.De Amsterdamse rechter doet over twee week een definitieve uitspraak.